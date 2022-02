Niederdorf: Drogendealer flüchtet vor der Polizei – angezeigt

Die Polizisten aus Innichen hatten an der Hauptstraße in Niederdorf nach dem Rechten gesehen, als ihnen das Duo gegen 21.30 Uhr ins Auge sprang: Es handelte sich um 2 Männer aus einer anderen Region in Italien.Einer der beiden ergriff die Flucht – vergeblich: Die Polizisten holten ihn ein. Schon die Ausweiskontrolle zeigte, dass der Mann bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Im Rucksack hatte er Drogen bei sich – vermutlich Marihuana. Es war in Umschlägen in Form kugelförmiger Päckchen verstaut und wohl für den Verkauf bestimmt. Nachdem auch seine Wohnung durchsucht worden war, wurde der Mann wegen Widerstandes und wegen des Drogenbesitzes zu Verkaufszwecken angezeigt. 10 Gramm Drogen wurden bei ihm sichergestellt.Der zweite Mann gab an, sowohl vom Fluchtversuch überrascht zu sein als auch vom Inhalt des Rucksacks nichts geahnt zu haben.

