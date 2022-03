Niederlande: 2 Tote nach Schüssen in Schnellrestaurant

2 Männer sind nach Schüssen in einem Schnellrestaurant in den Niederlanden ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall am Mittwochabend in der Stadt Zwolle seien ein 57-Jähriger und ein 62-Jähriger gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit.