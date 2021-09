Niederlande: Mann schießt mit Armbrust auf Menschen

Der 28-Jährige habe am gestrigen Freitag mit einer Armbrust auf Menschen geschossen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.Am Freitag waren in der Stadt im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze 2 Tote in einer Wohnung gefunden worden. Ein weiterer Mensch wurde verletzt. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Identität der Opfer. Unbekannt ist, ob der Mann auch für den Tod der beiden Menschen verantwortlich ist. Die Ermittlungen wurden ausgeweitet und der Mann mit der Armbrust wurde als Verdächtiger festgenommen.Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr war bei der Polizei eine Messerstecherei gemeldet worden. Als die Beamten nach Darstellung der Polizei mit mehreren Wagen bei dem Haus ankamen, stand der Verdächtige mit einer Armbrust auf dem Balkon. „Mit der Armbrust wurde auf Passanten geschossen“, so die Polizei.Der Mann war bei seiner Festnahme verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Vor allem Videoaufnahmen etwa von Überwachungskameras könnten hilfreich sein.

dpa