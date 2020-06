Niederlande suchen Hanfbauern für Pilotprojekt

Im Rahmen des Pilotprojekts wird der Hanfanbau in 10 Gemeinden legalisiert. Produzenten, die an dem Projekt teilnehmen wollen, könnten sich vom 1. bis 28. Juli bewerben, berichtete das Ministerium. Die Kandidaten müssen demnach in der Lage sein, mindestens 6500 Kilogramm getrocknetes Hanf sowie 10 verschiedene Sorten Marihuana oder Haschisch zu produzieren. Überwacht werden soll die Herstellung sowie der Vertrieb an die „Coffee Shops“ von den Gemeinden, in denen die Produzenten angesiedelt sind.In den Niederlanden ist der Verkauf kleiner Mengen Haschisch und Marihuana bereits seit 1976 straffrei. Laut Gesetz ist es zudem jedem Bürger erlaubt, bis zu 5 Hanf-Pflanzen für den persönlichen Gebrauch anzubauen. Der Anbau sowie der Großhandel mit Haschisch und Marihuana ist dagegen auch in den Niederlanden verboten. Um die hohe Nachfrage nach den Rauschmitteln zu stillen, beziehen viele „Coffee-Shop“-Besitzer deshalb ihre Produkte von illegalen Drogenhändlern.Ziel des Pilotprojekts ist es, die Auswirkungen des Hanfanbaus auf die Kriminalitätsrate sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu messen. Bereits vor 2 Jahren hatte die Regierung grünes Licht für das Experiment gegeben.

apa