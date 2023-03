Niederösterreich: 10 Verletzte nach Kleinbus-Kollision auf A5

Nach Angaben von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, waren 2 Kleinbusse kollidiert. 5 Personen erlitten demnach schwere, 5 weitere leichte Blessuren. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Österreich sowie im benachbarten Tschechien gebracht.Vom Roten Kreuz wurden laut Kellner 5 Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen aufgeboten. An Ort und Stelle war auch der Bezirkseinsatzleiter. Angefordert wurden zudem 2 Notarzthubschrauber sowie tschechische Rettungskräfte.Die Nord/Weinviertel Autobahn (A5) war vorübergehend gesperrt. Es bildete sich Stau, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.