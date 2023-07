Niederösterreich: 36-Jährige soll ihre 2 Kinder getötet haben

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt wegen Mordverdachts,.Bei den Opfern handelt es sich um eine 7-Jährige und ihre 7 Monate alte Schwester. Kurz vor 9.30 Uhr hatte der Ehemann der 36-Jährigen den Notruf gewählt. Er gab an, dass ihn seine Frau angerufen und ihm gesagt habe, dass sie die beiden Kinder getötet habe und jetzt Suizid begehen werde. Bei dem anschließenden Anprall gegen einen Baum erlitt die Frau Verletzungen.Eine Polizeistreife fand die beiden leblosen Kinder. 2 Notarzthubschrauber wurden angefordert, Reanimationsversuche schlugen aber fehl. Laut „Krone“-Informationen dürfte die Frau ihre beiden Töchter ertränkt haben. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt.Die 36-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen zunächst ins Spital gebracht. Ihre Blessuren sind laut Baumschlager nicht lebensgefährlich. Die Polizei stand in der Marktgemeinde mit rund 2.400 Einwohnern im Großeinsatz. „Die Ermittlungen sind im Laufen“, sagte der Sprecher. Die Einvernahme der Verdächtigen – sie ist österreichische Staatsbürgerin – war am Nachmittag im Gange.