Gegen 22.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. An dem Unfall waren laut Aussendung zwei Fahrzeuge beteiligt. Während an einem Pkw nur leichter Sachschaden entstand, wurde das zweite Auto – jenes, das im Maisfeld gelandet war – erheblich beschädigt.<BR \/><BR \/>Die drei Insassen der Fahrzeuge konnten sich selbst daraus befreien. Sie wurden vom Weißen Kreuz Bruneck erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340037_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten, die rund eineinhalb Stunden in Anspruch nahmen, musste der Verkehr einspurig geregelt werden. Die Wehrleute aus Niederolang bargen den Pkw gemeinsam mit der Feuerwehr Welsberg aus dem Maisfeld und übergaben ihn dem Abschleppdienst.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Niederolang und Welsberg, das Weiße Kreuz Bruneck, die Behörden sowie der Abschleppdienst.