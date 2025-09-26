Direkt im Zentrum von Niederolang ist ein Pkw-Lenker am heutigen Freitag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw gegen eine Mauer gekracht.<BR \/><BR \/>Dem Lenker sei ersten Informationen zufolge plötzlich schlecht geworden, weshalb es wohl zum Unfall gekommen war. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217760_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Person musste von den Wehrleuten aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Niederolang, und Mitterolang, die Ordnungskräfte und das Weiße Kreuz von Bruneck mit Notarzt.