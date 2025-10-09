<BR \/><BR \/><BR \/>Gegen 11.10 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehr Niederrasen, Mitterolang und Welsberg alarmiert: Ersten Informationen zufolge hatte sich ein Hotelmitarbeiter mit einer Nudelmaschine verletzt. <BR \/><BR \/>Als die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Betroffene schon aus der Maschine befreit. Als er eingeklemmt geblieben war, hatte er sich jedoch erhebliche Verletzungen zugezogen. <BR \/><BR \/>Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht – im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz, ein Notarzthubschrauber sowie die Behörden.