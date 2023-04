Niederrasen: Feuer im Hotel

Ersten Informationen zufolge brach kurz nach 21 Uhr in einem Hotel in Niederrasen aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand aus.Die Freiwilligen Feuerwehren von Niederrasen, Oberrasen und Oberolang wurden alarmiert. Die Wehrleute bekamen das Feuer rasch in den Griff, verletzt wurde glücklicherweise niemand.