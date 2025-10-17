Der Unfall ereignete sich zwischen der Dolomiten-Kreuzung und der Rasner Kreuzung. Dabei kam einer der zwei Lkw – beide mit italienischem Kennzeichen – von der Pustertaler Straße ab. Der Pkw mit englischem Kennzeichen wurde bei dem Unfall komplett zerstört.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ob es Verletzte gibt, ist derzeit unklar. Die Pustertaler Straße dürfe infolge des Unfalls noch einige Zeit gesperrt bleiben, da die Einsatzkräfte derzeit damit beschäftigt sind, den von der Straße abgekommenen Lkw zu bergen. Eine Umleitung wurde in der Zwischenzeit eingerichtet, der Stau löst sich zunehmend auf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227348_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Carabinieri, die Freiwilligen Feuerwehren von Niederrasen, Mitterolang, Welsberg und Oberolang sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>