Niedervintl: 2-Kubikmeter-Felsblock bleibt kurz vor Kindergarten stehen

„Regen war dringend notwendig, aber das Gelände reagiert nun dementsprechend“

Die anhaltenden Regenschauer führten am Donnerstagmorgen zu mehreren Erdrutschen und Steinschlägen: So ging um kurz nach 7.30 Uhr ein Steinschlag bei Pontives bei Kilometer 10 auf der Straße zwischen Klausen und Pontives nieder.Um 8 Uhr kam ein Felsblock im Ausmaß von 2 Kubikmetern hinter dem Kindergarten Niedervintl zum Stillstand, um 8.06 Uhr wurde ein Blockschlag auf der Straße Karneid-Gummer verzeichnet, später ein Erdrutsch in Terlan.Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz hat mit dem Warnlagebericht mit der Stufe Gelb (geringes Gefährdungspotential) vor hydrogeologischen Risiken – zum Beispiel Massenbewegungen oder Murgängen – gewarnt.„Der Regen war dringend notwendig“, sagt der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger, „aber das Gelände reagiert nun entsprechend, wobei zwar kleinere Ereignisse eingetreten sind, aber keine größeren Schäden“.Was sich ereignet, ist ein hydrogeologisches Phänomen: Bei einer Sättigung des Bodens und entsprechenden Neigungen des Geländes werden geomorphologische Prozesse in Gang gesetzt, weshalb unter Umständen Erdrutschungen und Murgänge entstehen. Der Boden braucht meist länger, um zu reagieren, wenn er durch den vorangegangenen Niederschlagsmangel länger trocken war.