<BR \/>Ein Brand an der begrünten Lärmschutzwand bei Niedervintl hat gegen 14.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Den Einsatzkräften der Feuerwehren von Niedervintl und Obervintl gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen – die Flammen hatten sich auf eine Länge von fast 100 Metern ausgebreitet. <BR \/><BR \/>Die Brandursache ist bislang unklar. Nach ersten Informationen aus Feuerwehrkreisen ging das Feuer nicht von der auf der Lärmschutzwand installierten Photovoltaik-Anlage aus. Ob die Anlage durch das Feuer beschädigt wurde, wird überprüft. Verletzt wurde niemand.