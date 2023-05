Niedervintl: Hund schlägt Wolf in die Flucht

Bär verwüstet Auto

Der Wolf konnte Dienstagfrüh gegen halb 7 Uhr am Orthammerhof unweit der Mühlbacher Klause gefilmt werden. Das Video von Bauer Hubert Crazzolara zeigt einen ausgewachsenes Tier, das sich auf der Hofstelle herumtreibt – wohl auf der Suche nach einer leichten Beute.Crazzolara hält nämlich allerhand Tiere, die sich frei bewegen können: 6 Hochlandrinder, 4 Esel, dazu Truthennen und Katzen. Es gibt auch einen Teich mit Laufenten – für den Wolf also ein gefundenes Fressen.Doch der Eindringling hat nicht mit der Hofhündin gerechnet. Der Mischling aus einem Bernhardiner und einem Belgischen Wolfshund zeigt auf dem Video keinerlei Angst vor dem Wolf. Im Gegenteil: Er setzt sogar zur Verfolgung an und schlägt ihn in die Flucht. „Wahrscheinlich wollte sie mit dem Wolf nur spielen“, mutmaßt der Bauer. Als er noch im Gadertal lebte, habe sein Hund nämlich eine Zeitlang mit einem Wolf gespielt.Begegnungen mit Wölfen hat es letzthin im Pustertal mehrere gegeben. Im Ahrntal wurde am 3. Mai ein Wolf fotografiert. Am 7. Mai wurde in Prettau ein vom Wolf gerissenes Reh entdeckt und am selben Tag trug auch ein gerissenes Rotwild in Toblach Wolfsspuren.Am Oberberglerhof in Völser Ried hat ein Bär am gestrigen Mittwoch die Karosserie eines geparkten Autos völlig zerkratzt. „Wir sind machtlos“, ärgert sich Bürgermeister Othmar Stampfer – und fragt: „Wer macht denn die Gesetze? Die Politiker oder die Umweltschützer?“ Hier lesen Sie mehr dazu.