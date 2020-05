Niedrigste tägliche Totenzahl in Italien seit März

Die Zahl der aktiv Infizierten fiel in 24 Stunden von 70.187 auf 68.351.In Italiens Spitälern lagen noch 10.311 Covid-19-Erkrankte. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sank unter die Schwelle von 800 auf 762 Personen. In Heimisolation befinden sich noch 57.278.Die Zahl der Genesenen stieg auf 125.176.In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 69 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 15.519.Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 27.430. Die Zahl der Covid-19-Kranken in der lombardischen Spitälern sank auf 4480, 255 davon lagen auf Intensivstationen, das sind 13 weniger als am Vortag.Am Montag ist in Italien eine weitere Lockerung der Maßnahmen mit dem Neustart von Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus geplant.Restaurants, Bars und Friseursalons können wieder öffnen – 2 Wochen eher als ursprünglich geplant. Die Italiener dürfen auch wieder Freunde und Gottesdienste besuchen. Versammlungen größerer Gruppen bleiben vorerst verboten.Mehr Bewegungsfreiheit zwischen italienischen Regionen wird es erst ab dem 3. Juni geben. Ab diesem Datum können auch Ausländer wieder nach Italien reisen, ohne sich danach einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen zu müssen.

apa