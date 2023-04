Niemand will die Bären aus dem Trentino

„Jeder will die Bären retten, doch niemand will sie aufnehmen“

Höchstzahl an Tieren soll bestimmt werden

Fugatti: „Demonstranten sollen Unterbringungsmöglichkeiten suchen“

Die Nachbarregionen Südtirol, Venetien und die Lombardei haben keine Absicht, die Bären aufzunehmen, die sich im Rahmen des von der EU finanzierten Wiederansiedlungsprojekt „Life Ursus“ im Trentino vermehrt haben.Auch Italiens Nachbarland Slowenien, aus dem die Eltern der Problembärin JJ4 stammen, will nichts von den Trentiner Raubtieren wissen. Die slowenischen Behörden sind selbst mit einer Überzahl lokaler Bären konfrontiert. Mindestens 200 Bären zu viel zählt Slowenien, berichteten italienische Medien.„Jeder will die Bären retten, doch niemand will sie aufnehmen“, kommentierte die italienische Tageszeitung „La Stampa“.„Jetzt muss die italienische Regierung Lösungen finden. Ansonsten droht das Projekt 'Life Ursus' zu scheitern“, kommentierte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti laut Medienangaben. Die Gefahr weiterer tödlicher Bärenattacken auf Menschen sei konkret.Der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin will die „notwendigen Gespräche auf diplomatischer Ebene einleiten, um eine Umsiedlung der Bären zu ermöglichen“. Ein runder Tisch wurde eingesetzt, um die Bärenpopulation in der Gegend zu reduzieren. So soll etwa eine Höchstzahl an Tieren bestimmt werden.Das Ministerium sprach von der notwendigen „Bewältigung einer Notlage“. Der Minister hatte sich allerdings gegen die Tötung von JJ4 ausgesprochen.„Wir sind hier, wie all die anderen Male, um das Leben zu verteidigen. Wir sind gegen die Tötung und gegen die Haltung der Bären in Gefangenschaft. Es gibt andere Maßnahmen, die schon vor 20 Jahren hätten ergriffen werden müssen“, sagten Teilnehmer gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti kommentierte den Protest mit den Worten: „Das Bärenproblem im Trentino ist real und bleibt bestehen. Aus diesem Grund fordere ich auch die Demonstranten auf, sich für die Suche nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten für die überzähligen Bären im Trentino einzusetzen. Es hat den Anschein, dass nur wenige Trentiner an der Demonstration teilgenommen haben – mich interessiert vor allem, was die Trentiner denken.