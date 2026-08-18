Das Ende der bekannten wie mit den Jahren berüchtigten „Night Club Viva“ an der Talstation der Naif-Bahn ist nach rund 45 Jahren Bestehens besiegelt. <BR \/><BR \/>Der Vorvertrag zwischen der Familie Peter Irsara und der Meran 2000 Bergbahnen AG steht, „der effektive Kauf soll in den nächsten Wochen über die Bühne gehen“, sagt Meran 2000-Präsident Andreas Zanier. Der Night Club – anfangs eine Diskothek – ist bereits seit Oktober 2025 geschlossen. <BR \/><BR \/>Die Verhandlungen zwischen der Familie Irsara und der Meran 2000 Bergbahnen AG zum Kauf der Immobilie laufen seit Jahren. Im vergangenen Jahr traten sie dann in eine heißere Phase. Erstmals hatte die Meran 2000 AG im Herbst 2025 im Rahmen des Investitionsplanes 2026\/27 öffentlich erklärt, dass man die Immobilie an der Talstation in der Naif kaufen wolle. <BR \/><BR \/>Jetzt scheint es soweit zu sein. Die Immobilie „Night Club Viva“ umfasst drei Ebenen mit insgesamt rund 1.000 Quadratmetern – darunter auch Wohnungen, wo die Night-Pächter auch weibliches Personal untergebracht haben. „Nicht Teil der Immobilie ist der Elektro-Betrieb Zöschg“, sagt Meran 2000-Präsident Zanier. <BR \/><BR \/>Es gebe viele Ideen, was die Meran 2000 AG aus der Immobile machen möchte. „Eine ist, dass wir dort ein Depot für Ski und Skischuhe einrichten wollen. Wir bezwecken damit, dass unsere Skigäste im Sinne der Nachhaltigkeit mit dem Bus anreisen können, weil sie die Ausrüstung im Depot lassen können. Denn Skifahrer, die die Ausrüstung mitschleppen müssen, kommen nicht mit dem Bus“, sagt Zanier. Ob dieses Depot schon ab der kommenden Wintersaison nutzbar sein könnte, lässt Zanier offen. „Alle anderen Ideen zu dieser Immobilie sind noch nicht ausgegoren“, sagt der Bergbahnen-Präsident. <BR \/><BR \/>Ein zweiter Vertrag betrifft den Bar- und Bistro-Betrieb. „Hier gehören die Mauern nicht mir, sondern nur der Betrieb“, sagt Peter Irsara. <BR \/><BR \/>Über den Verkaufspreis schweigen sich beide Seiten aus. Peter Irsara sagt nur so viel: „Ich bin ziemlich unter dem Schätzpreis geblieben, bin aber trotzdem zufrieden, denn die Immobilie kommt in die richtigen und in gute Hände. Ich übergebe die Immobilie ohne Miet- und Pachtverträge sprich ohne Belastungen. Die Zeit war einfach reif und der Verkauf gewissermaßen auch ein Plus für die Allgemeinheit“, sagt Irsara. Die Talstation einerseits und der Night-Club andererseits seien keine gute Kombination gewesen. Der Bau der neuen Talstation sei wegen des in die Jahre gekommenen Baus gar nicht zur Geltung gekommen, so Peter Irsara.