Nightliner-Busse nehmen heute Fahrt wieder auf

Mit neuem Konzept nehmen die Nachtbusse heute wieder Fahrt auf. Der Dienst ist nun flächendeckend und besser vernetzt als vor der Corona-Pandemie. Freitags wird der Dienst allerdings nicht angeboten.Die allermeisten Nightliner bieten auf den Hauptlinien mindestens je 2 Hin- und Rückfahrten an, etwa am späten Samstagabend, nach Mitternacht und am frühen Sonntagmorgen. Großteils ist ein Wachdienst mit an Bord. Die Hauptlinien werden vom Land Südtirol finanziert, die Ausarbeitung der Fahrpläne erfolgt über die Bezirksgemeinschaften beziehungsweise in Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen.Ergänzend dazu wird in Kürze ein kapillares Netz an Shuttle-Diensten zur Verfügung stehen. Diese sind abgestimmt auf die Rückfahrten der Nightliner und bringen die Nachtschwärmer in den frühen Morgenstunden wieder sicher nach Hause.Die meisten der Nightlinerlinien sind Kennern der Südtiroler Partyszene bekannt, doch kommen ab dem 30. April gleich 8 neue Strecken dazu. 7 dieser neuen Linien, welche vom Land getragen werden, gehen von Bozen aus mit den Fahrtrichtungen Meran, Sarnthein/ Reinswald (wurde bisher von der Gemeinde Sarntal organisiert), Lengstein, Brixen (über Klausen), Karerpass, Petersburg und Auer (nur eine Fahrt ab Bozen um 4:00 Uhr). Die 8. Nightlinerlinie welche ab 30. April erstmals befahren wird, verläuft von Brixen nach Sterzing. Somit werden seit dem heutigen Samstag alle Hauptlinien des Landes mit den Nightlinern befahren, Südtirol hat jetzt ein Netz welches das Land von West nach Ost und von Nord nach Süd komplett abdeckt.Für die Nightliner-Busse und Shuttle-Dienste gelten die folgenden Tarife: Eine Einzelfahrt kostet 3 Euro – Tickets sind auch in den Bussen erhältlich. Tickets für die gesamte Nacht kosten 5 Euro und sind ebenfalls im Bus erhältlich. Bezahlt werden kann außerdem über den Südtirol Pass.