Nightliner – Im Frühjahr wird der Dienst wieder aufgenommen

„Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Dienste seit Anfang 2020 ausgesetzt“, sagt Landesrat Alfreider. „Seit mehreren Monaten läuft zudem die Neuorganisation der außerstädtischen Buslinien, die auch die Hauptlinien für den Nightliner beinhalten. Sobald die Neuvergabe abgeschlossen und auch die Bezirksgemeinschaften die Nebenlinien ausgeschrieben haben, wird der Nightliner wieder reaktiviert, laut aktuellem Plan noch heuer im Frühjahr“, so der Landesrat.Die SVP-Jugend zeigt sich erfreut über diese geplante Reaktivierung des Dienstes. „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten mit den Bezirken und mit Mobilitätslandesrat Alfreider das Gespräch gesucht, damit dieser Dienst so schnell wie möglich wiedereingesetzt werden kann“, freut sich Dominik Oberstaller, Vorsitzender der JG, „gerade für die Südtiroler Jugend ist das ein wichtiges Zeichen in diesen Zeiten!“ Auch wenn sich die JG die Reaktivierung bereits unmittelbar mit der Öffnung der Abendlokale gewünscht hätte, so sei das wichtigste dennoch, dass es zumindest eine Perspektive gebe, dass der Nightliner kommt, so Oberstaller.Die Junge Generation möchte sich bei Landesrat Alfreider und seinem Team, aber auch bei den Bezirksgemeinschaften für die reibungslose Wiedereinführung der Nightliner-Dienste bedanken. „Der Nightliner ist eine sichere und kostengünstige Möglichkeit, um nach dem Feiern nach Hause zu kommen. Umso wichtiger ist nun die Reaktivierung des Dienstes. Gerade für die Jugend in der Peripherie ist dieser Service unabdingbar um das Nachtleben genießen zu können. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die sich dafür eingesetzt haben, diesen Dienst zu reaktivieren!“, so Fabian Gufler, stellvertretender Vorsitzender der SVP-Jugend.Der Nightliner-Dienst hat sich in den letzten Jahren als sichere und kostengünstige Möglichkeit zum Feiern und zum nach Hause kommen etabliert und ist mittlerweile fixer Bestandteil des Südtiroler Nachtlebens.

stol