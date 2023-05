Nightliner: Nachts sicher fahren auf 19 Linien und 30 Anschlusslinien

Nightliner-Tickets und Fahrten

Mit einem Video und Postkarten wird dieser Tage auf die Nightliner-Dienste in Südtirol hingewiesen. „Wir bieten gemeinsam mit den Bezirksgemeinschaften ein komplett durchgängiges und flächendeckendes Netz mit den Nightliner-Bussen auf 19 Hauptlinien und 30 Anschlusslinien mit Shuttles, damit die jungen Nachtschwärmer sicher unterwegs sind“, sagte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider bei der Vorstellung des Videos am 26. Mai in Bozen. Die Nightliner sollten einladen, den Autoschlüssel daheim zu lassen und stattdessen am Handy ein Nightliner-Ticket zu aktivieren, unterstrich Alfreider.„Gerade die Anschlusslinien, um die sich die Bezirksgemeinschaften kümmern, und die Täler und Dörfer erreichen, sind wichtig, damit Jugendliche verschiedener Orte sich treffen, austauschen und vernetzen können“, sagte Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal.Nightliner bei den Jugendlichen noch mehr bekannt machenEs gehe darum, die Bekanntheit der Nightliner zu steigern, damit immer mehr Jugendliche sicher und umweltfreundlich unterwegs seien und die Dienste anhand der Nutzerzahlen und Rückmeldungen anzupassen, erklärte der Direktor des Landesamts für Personennahverkehr, Mirko Waldner.Die derzeit bei den Jugendlichen beliebteste Linie ist die Linie N450 Bruneck-Ahrntal, gefolgt von den Linien Bozen-Brixen und Bozen-Meran.Die Nightliner fahren jeden Samstag. Ein Nightliner-Einzelfahrschein auf der Hauptlinie kostet 3 Euro. Die Tickets sind direkt im Bus erhältlich oder können auch online gekauft und entwertet werden. Wer ein Nacht-Ticket kauft, kann in der betreffenden Nacht beliebig viele Fahrten auf den in Anspruch nehmen und bezahlt dafür 5 Euro. Die Fahrten mit den Shuttle-Diensten der Anschlusslinien sind kostenlos.