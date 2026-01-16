<BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Brixen haben im Rahmen von intensiven Kontrollen in der Bischofsstadt einen Mercedes C 200 in der Plosestraße genauer unter die Lupe genommen. <BR \/><h3>\r\nZwei Ausländer (25 und 35 Jahre alt) im Visier <\/h3>\r\nDie beiden Insassen – ein 25- und ein 35-jähriger Ausländer, beide in Südtirol wohnhaft – sollen bei der Kontrolle nervös gewirkt haben, berichten die Carabinieri in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Offenbar bereitete ihnen die Durchsuchung des Wagens aus mehreren Gründen Sorgen: Die Beamten entdeckten nämlich drei gefährliche Gegenstände, die die Verdächtigen illegal mitführten. <BR \/><BR \/>Es handelt sich dabei um einen Baseballschläger, einen selbstgebastelten spitzen Gegenstand aus Kunststoff, der einem Messer ähnelt sowie einen sogenannten Shuriken – auch als Wurf- oder Ninja-Stern bekannt. <BR \/><BR \/>Die gefährlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt und die beiden Männer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, berichten die Carabinieri.