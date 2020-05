Nix mit Romantik: Junger Mann versteckte Freundin im Kofferraum

Am Samstagabend stand eine Streife der Carabinieri bei einer Straßenkontrolle vor den Toren von Storo im Einsatz, um die Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Coronakrise zu überwachen. Bei der Routinekontrolle wurde ein Auto angehalten, am Steuer saß ein junger Mann, der auffällig nervös wirkte.Daher nahmen die Carabinieri das Auto genauer unter die Lupe. Als sie den Kofferraum öffneten, sprang die verdutzte Freundin des jungen Autolenkers aus dem Versteck.Das junge Liebespaar wollte mit dieser Aktion den Kontrollen entgehen – doch der Plan ging voll daneben – und statt Verwöhnprogramm gab es eine Verwaltungsstrafe. Die Carabinieri haben den 20-Jährigen und seine Freundin aufgefordert, in die jeweilige Wohnung zurückzukehren.

ansa/zor