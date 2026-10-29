Die aus Deutschland kommende Bewegung verbreitet sich unter anderem über Videoanleitungen in sozialen Netzwerken. Die Carabinieri von Neumarkt haben letzthin vier Personen angezeigt, die Personalausweise mit selbst herausgeschnittenen Mikrochips besaßen. Weitere Fälle wurden im Vinschgau registriert.<BR \/><BR \/> Erst kürzlich erschien ein 47-Jähriger auf der Carabinieri-Station in Leifers. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann den Mikrochip entfernt hatte. Das Dokument wurde beschlagnahmt, der Mann wegen Urkundenfälschung angezeigt. <BR \/><BR \/>Das Phänomen beschäftigt weitere Sicherheitskräfte Italiens, wo die Zahl ähnlicher Vorfälle zunimmt. Nach Angaben der Carabinieri stecken hinter manchen Fällen allerdings auch Kriminelle, die die Chips entfernen, um anschließend gefälschte Personalausweise herzustellen. Der Mikrochip enthält ausschließlich personenbezogene Melde- und biometrische Daten, die zur elektronischen Identitätsprüfung und für den Zugang zu digitalen Diensten benötigt werden. Eine Ortung oder gar Geolokalisierung des Ausweisinhabers ist damit nicht möglich, anders als von den „No Chip" befürchtet. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri warnen eindringlich vor der Manipulation von Ausweisdokumenten, da diese gravierende strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Das vorsätzliche Verändern eines offiziellen Dokuments fällt unter die Artikel 477 und 482 des italienischen Strafgesetzbuches und kann mit einer Freiheitsstrafe von vier Monaten bis zu zwei Jahren bestraft werden.<BR \/><BR \/>Sollte das manipulierte Dokument zudem als gefälschter, für die Ausreise gültiger Ausweis eingestuft werden (Art. 497-bis StGB), drohen sogar zwei bis fünf Jahre Haft. Die Beamten rufen die Bevölkerung dazu auf, Dokumente stets intakt zu halten und Beschädigungen oder Defekte umgehend bei den zuständigen Gemeinden zu melden.