No Vax stellen sich wie verfolgte Juden in NS-Zeit dar – „Dummköpfe“

„Wenn ein Green Pass mit den Rassengesetzen gleichgesetzt wird, ist das absolut abwegig. Die Shoah, der wissenschaftlich geplante Massenmord, ist einzigartig in der Geschichte“: Elisabetta Rossi, Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Meran, besorgt der zunehmende Antisemitismus in den sozialen Medien. + von Luise Malfertheiner