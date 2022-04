No-Vax über 50: Die ersten 200.000 Strafen werden zugestellt

Es hat lange gedauert, aber nun soll es soweit sein. Jeder Bürger in Italien über 50 musste bis zum Stichtag 1. Februar gegen das Coronavirus geimpft sein. Wer dieser Pflicht nicht nachkam, muss eine Strafe über 100 Euro bezahlen . Bloß: Bis jetzt – 2 Monate später – wurden noch keine Strafen zugestellt.Dies soll sich nun ändern. Denn bereits in den kommenden Tagen sollen die ersten 200.000 Strafbescheide zugestellt werden, wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet. Weitere werden folgen. Insgesamt sollen, so heißt es laut ersten Schätzungen, an die 2 Millionen Strafen verhängt werden.10 Tage Zeit für die Klärung der eigenen PositionDie Impfpflicht für über 50-Jährige umfasst den gesamten Impfzyklus, also die 2 Impfungen plus Boosterimpfung.Hat sich eine Person aufgrund einer medizinischen Ausnahmeimpfung nicht impfen lassen, so hat diese Person – nach Zustellung des Strafbescheides – 10 Tage Zeit, um dies mitzuteilen. Nach Ablauf der 10-Tage-Frist wird die Einnahmenagentur aber die Einzahlungsscheine zustellen.