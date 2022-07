Nobelpreisträger: „Es ist absurd, dass die Maskenpflicht gelockert wurde“

„Es ist absurd, dass bei dem Treffen zwischen der Regierung und den Sozialpartnern die Maskenpflicht gelockert wurde“, sagt Giorgio Parisi der Nachrichtenagentur Ansa.Die Covid-19-Epidemie in Italien ist in eine „Zone mit deutlichem exponentiellem Anstieg eingetreten, die seit fast 2 Wochen stabil und konstant ist“, so Paris. „Wir befinden uns in einer ernsten Situation, in der sich die Fälle in etwas mehr als 10 Tagen verdoppeln und sich auch auf die Zahl der Krankenhausaufenthalte auswirken, die in 10 Tagen die Zahl von 10.000 auf den normalen Stationen überschreiten könnte, während sich die Einweisungen in die Intensivstationen im Vergleich zu vor einem Monat verdoppelt haben.“Es sei daher möglich, dass die Krankenhäuser „in eine Situation der Not“ zurückkehren.