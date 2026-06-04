In zwei Monaten verfällt in Italien und in den anderen 26 EU-Staaten die Gültigkeit der Identitätskarte aus Papier – selbst wenn auf dem Ausweis eine Gültigkeit angegeben ist, die darüber hinaus geht. Wer das grüne Papier noch in seiner Brieftasche hat, sollte vorsichtig sein, vor allem bei Reisen, rät der zuständige Bozner Stadtrat Tritan Myftiu. Er wurde an einem Flughafen selbst Zeuge eines unangenehmen Vorfalls.<BR \/><BR \/><BR \/>In den vergangenen zehn Monaten haben Bozens Gemeindeämter 23.000 neue scheckkartengroße Identitätskarten ausgegeben. Mitte Juli 2025 hatten noch ca. 30.000 Boznerinnen und Bozner eine alte Identitätskarte. Die Gemeinde kommt damit einer EU-Vorgabe nach, um die Umstellung fristgerecht umzusetzen.<BR \/><BR \/>„Das Meldeamt hat in den vergangenen Monaten gute Arbeit geleistet“, betonte Bozens zuständiger Stadtrat Tritan Myftiu. Er fordert all jene, die sich mit dem Wechsel bisher Zeit gelassen haben auf, „nicht bis zum letzten Moment zu warten. Denn das Beantragen der neuen Identitätskarte im Meldeamt geht zwar schnell. Die staatliche Sicherheitsdruckerei in Rom, die das Dokument letztlich herstellt und verschickt, könnte in den kommenden Wochen durch viele kurzfristige Anfragen aus allen Regionen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, sodass längere Wartezeiten entstehen.“ Derzeit dauere es nur drei bis vier Tage, bis der neue elektronische Ausweis nach dem Antrag im Meldeamt per Post nach Hause geschickt werde. Wer jetzt noch zögere, riskiere deutlich längere Wartezeiten. <BR \/><BR \/>Die Frist Anfang August gilt auch dann, wenn die grüne Identitätskarte über den 3. August 2026 hinaus gültig wäre, da die Papierausweise grundsätzlich ihre Gültigkeit verlieren. „Gerade im Sommer, wenn viele verreisen, sollte man die Ausweispapiere sorgfältig prüfen – auch die der Kinder“, unterstreicht der Stadtrat.<BR \/><h3>\r\nStadtrat selbst Zeuge einer Zurückweisung an Flughafen<\/h3><BR \/>Myftiu war kürzlich selbst Zeuge einer Zurückweisung an einem Flughafen. „Ein Reisender war mit seiner Familie am Schalter, um den gebuchten Flug zu nehmen. Da aber eines der Kinder noch einen Papierausweis hatte, der nur mehr für zwei Monate gültig war, konnte die Familie die Reise nicht antreten. Sie musste nach Hause zurück. Denn ein Dokument muss bei Grenzübertritten eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten haben“, unterstrich Myftiu. „An solche Dinge denkt man nicht, aber wenn sie dann passieren, hat man den Schaden.“ <BR \/><BR \/>Alle Bürgerinnen und Bürger benötigen ab dem 3. August 2026 eine elektronische Identitätskarte. Dies gilt auch für Personen, die keine Auslandsreise geplant haben, und für ausländische Staatsangehörige, deren Identitätskarte nur in Italien gültig ist.<BR \/><BR \/>Die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte kostet 22 Euro.<BR \/><BR \/>Auskünfte und Terminbuchungen: <a href="www.gemeinde.bozen.bz.it\/ Dienste\/ Elektronische-Identitaetskarte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Meldeamt Gemeinde Bozen">www.gemeinde.bozen.bz.it\/ Dienste\/ Elektronische-Identitaetskarte<\/a>