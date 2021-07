Noch einmal zur heiligen Messe mit dem Wünschewagen

Am Montag konnte das Team des Wünschewagens einen weiteren bedeutenden Wunsch erfüllen: Frau Maria wünschte sich noch einmal den Besuch der heiligen Messe am „Anna-Tag“.Zusammen mit einer lieben Freundin besuchte sie den traditionellen Gottesdienst beim Stetter-Hof im Sarntal. Dort war sie in ihren jungen Jahren als Magd tätig. Daraufhin konnte sie noch einige unvergessliche Momente mit alten Bekannten verbringen.Das Projekt „Wünschewagen“ der Caritas Bozen und des Weißen Kreuzes ermöglicht es, schwerkranken Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen.

