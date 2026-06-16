Sachlicher Meinungsaustausch sei eine essenzielle Säule der Demokratie und müsse geschützt werden, Straftatbestände im Netz sollen indessen zur Anzeige gebracht werden, so der Tenor.<BR \/><BR \/>Wenn im Netz Anfeindungen, Drohungen und Hass die Überhand gewinnen, dann ziehen sich zwangsläufig immer mehr Menschen zurück. Der öffentliche Diskurs verkümmert, der Austausch von Ideen, Meinungen und Kritik versiegt. So weit soll es nicht kommen, denn die digitalen Kanäle bieten ungeahnte Möglichkeiten der Vernetzung und des Austauschs. <BR \/><BR \/><b>Menschen ermutigen, ihre Meinung zu äußern<BR \/><\/b><BR \/>Vor diesem Hintergrund ist die Neuauflage der Informations- und Sensibilisierungskampagne „Digital ist real“ zu sehen. Diese wurde gestern Vormittag von Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer, Judith Gögele (Präsidentin des Kommunikationsbeirates), Lisa Bringhenti (Agentur des Landes für Presse und Kommunikation) sowie Bruno Mazzurana von der Polizeieinheit für Cybersicherheit vorgestellt. <BR \/>Zudem wies auch Landeshauptmann Arno Kompatscher auf die Bedeutung eines sachlichen und konstruktiven Umgangstones im Netz hin. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324485_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Mit dieser Kampagne wollen wir dazu beitragen, dass wieder mehr Menschen ihre Meinung kundtun, denn mittlerweile nehmen die Hater überhand“, betonte er. Hassrede sei nicht bloß das Problem einzelner Gruppen oder der direkt Betroffenen, sondern letztlich der gesamten Gesellschaft. <BR \/><BR \/>„Es gibt unterschiedlichste Arten von Straftaten im Internet, wichtig ist, dass sie zur Anzeige gebracht werden“, erklärte Bruno Mazzurana als Vertreter der Polizeieinheit im Bereich Cybersicherheit. <BR \/><BR \/><b>Jeder kann seinen Teil zu einer besseren Diskussionskultur beitragen<\/b><BR \/><BR \/>Rosmarie Pamer hob hervor, dass die Landeskampagne auf einem Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2022 fuße und ein breites Aktionsbündnis umfasse, Judith Gögele verwies auf die demokratiepolitische Bedeutung der Diskussionskultur, während Lisa Bringhenti Details erörterte. <BR \/><BR \/>„Ob der Umgangston zunehmend aggressiver oder freundlicher wird, dazu kann jeder von uns seinen persönlichen Beitrag leisten“, sagte Bringhenti. Gerade diesen Zweck verfolgt die Kampagne anhand von Plakaten, Beiträgen im Netz und Schaltungen in den Medien.