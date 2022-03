Noch immer kein Regen in Sicht – Das Hoffen auf einen nassen April

„ Zum Monatswechsel könnte es vielleicht zu ein paar kleineren Niederschlägen kommen, aber garantiert ist es nicht. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

„Im März ist sicher nicht mehr mit größeren Regenmengen zu rechnen. Die letzte Märzwoche wird großteils sonnig. Der März war bisher recht kühl, aber die Temperaturen werden in den kommenden Tagen dann auch die 20-Grad-Marke knacken“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Es bleibt die Hoffnung auf einen regnerischen April. Einen solchen hat es in den vergangenen Jahren schon öfters gegeben. Eine genaue Prognose dazu kann noch nicht abgegeben werden: „Dazu kann man aktuell noch nichts Konkretes sagen, da weit vorausschauende Prognosen zu ungenau sind und sich noch oft ändern können. Man kann zurzeit nur hoffen, dass in Südtirol bald wieder mehr Regen fällt“, so Peterlin.