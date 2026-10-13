Eine groß angelegte Suche mit Spürhunden und Drohnen im umliegenden Gelände blieb ebenso erfolglos wie weitere Suchmaßnahmen in den vergangenen Tagen. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lengstein-suchaktion-dauert-weiter-an-bisher-keine-spur-von-tobias-unterhofer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, waren der Stadel und der Hühnerstall des Hofes bis auf die Grundmauern niedergebrannt.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Fast 3.000 Hühner verendeten in den Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden. Seit der Brandnacht gilt jedoch der 43-jährige Unterhofer als vermisst. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-grossbrand-am-ritten-wir-hoffen-dass-tobias-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Angehörigen hoffen indes weiterhin, dass Unterhofer leben gefunden werden kann und bittet die Bevölkerung daher um Hinweise.<\/a><\/b> Die Familie geht davon aus, dass Unterhofer in jener Nacht versucht haben könnte, die Tiere zu retten.