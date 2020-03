Noch kein Ende in Sicht: Zahl der Toten und Infizierten steigt weiter

Das Labor für Mikrobiologie und Virologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes arbeitet weiterhin mit voller Kraft an der Untersuchung der angelieferten Abstriche.Bis Dienstagfrüh wurden seit Montag 537 Abstriche untersucht. 65 davon waren positiv.Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen ist damit auf 789 gestiegen.Insgesamt sind in Südtirol bisher 4292 Personen getestet worden, von diesen wurden 6631 Abstriche genommen und untersucht.204 Covid-19-Patienten werden auf den normalen Stationen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut. Dort sind auch weitere 66 Personen untergebracht, die bisher als Verdachtsfälle gelten.Auf den verschiedenen Intensivabteilungen in Südtirols Krankenhäusern werden nun 48 Covid-19-Patientinnen und Patienten betreut.Die Zahl der Personen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren und dann verstorben sind, ist ebenfalls weiter angestiegen, mittlerweile sind es insgesamt 44 Todesfälle.Untersuchte Abstriche seit Montag bis Dienstagfrüh : 537Positiv getestete Abstriche bis Dienstagfrüh: 65Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 6631Gesamtzahl der getesteten Personen: 4292Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 789Auf Normalstationen untergebrachte Covid-19-Patienten: 204Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung: 48Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 66Von Montag bis Dienstagfrüh gestorben: 9Todesfälle insgesamt: 44Personen in verordneter Quarantäne: 2365

lpa