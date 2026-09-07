Am heutigen Montag und am morgigen Dienstag wird es noch einmal hochsommerlich heiß mit Temperaturen von über 30 Grad. Am Mittwoch kommt dann die Abkühlung: Eine Kaltfront lässt die Temperaturen deutlich sinken, die Höchstwerte liegen nur noch bei 25 Grad.<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Am heutigen <b>Montag<\/b> scheint meist die Sonne. Am Nachmittag und vor allem am Abend sind örtliche Wärmegewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 26 bis 32 Grad.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Dienstag<\/b> verläuft überwiegend sonnig. In der zweiten Tageshälfte nimmt die Gewitterneigung etwas zu. Die Temperaturen erreichen noch einmal sommerliche Höchstwerte von 25 bis 32 Grad.<h3>\r\nDie Kaltfront erreicht Südtirol<\/h3>Für <b>Mittwoch<\/b> kündigt sich eine Kaltfront an. Im Tagesverlauf muss verbreitet mit teils kräftigen Regenschauern gerechnet werden, auch Blitz und Donner sind möglich. Dabei kühlt es spürbar ab, die Höchstwerte liegen nur noch bei 25 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> sorgt Nordföhn für eine Wetterbesserung. Es wird recht sonnig, zeitweise ziehen hohe Schleierwolken durch. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> scheint meist die Sonne, die Wolken bleiben in der Minderheit. Gegen das Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder leicht an und erreichen bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>