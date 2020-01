Noggler: „Wir stehen den Familien bei“

„Unser Beistand geht an die Familien und an alle betroffenen Personen“, ihnen übermittelt Noggler die Solidarität und das Mitgefühl des gesamten Landtages.





„Es gibt keine Worte, die den Schmerz lindern können, den der Tod sieben junger Menschen verursacht. In tiefer Trauer und aufrichtiger Anteilnahme schließen wir uns den Trauernden an.“Der Landtagspräsident Noggler denkt auch an den jungen Mann, der das Blutbad verursacht hat, und der „von nun an eine schreckliche Bürde zu tragen hat.“In diesem Zusammenhang sei es wichtiger denn je, Alkoholmissbrauch von Jung und Alt aufs Schärfste zu verurteilen.Abschließend bedankt sich Josef Noggler bei den Rettungskräften für ihren Einsatz am Unfallort.

lpa