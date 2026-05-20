Wenn Betriebe landwirtschaftliche Biomasse oder Nebenprodukte an eine Biogas- oder Biomethananlage liefern, müssen Herkunft und Eigenschaften genau dokumentiert werden. Zugleich wird es immer wichtiger, nachvollziehbar zu berechnen, wie viel CO2 durch solche Anlagen eingespart wird. <BR \/><BR \/>Das im NOI Techpark angesiedelte Unternehmen Eco8 hat dafür eine digitale Lösung entwickelt und nun einen italienweiten Meilenstein erreicht: Das Biogas Optitool wurde von RINA, einer internationalen Zertifizierungsgesellschaft, als erstes und bisher einziges Software-Tool in Italien für Nachhaltigkeitsnachweise in diesem Sektor anerkannt.<BR \/><BR \/>Das Biogas Optitool richtet sich an landwirtschaftliche Biogas- und Biomethananlagen. Es macht sichtbar, welche Biomasse in einer Anlage eingesetzt wird, hilft bei der Organisation der Lieferungen und berechnet die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus. Gemeinsam mit Biogas Wipptal wurde das Tool bereits über zwei Jahre lang getestet.<BR \/><BR \/> Die Anerkennung durch RINA bestätigt nun, dass die Software Anlagenbetreiber dabei unterstützt, gesetzlich vorgeschriebene Nachhaltigkeitsnachweise korrekt und nachvollziehbar zu erstellen. Grundlage dafür sind die Vorgaben der UNI\/TS 11567:2024 und des Ministerialdekrets vom 7. August 2024 zur Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Biomasse und zur Ausstellung von Nachhaltigkeitszertifikaten.<BR \/><BR \/>„Diese Validierung betrifft das Compliance-Modul unseres Biogas Optitool, also jenen Teil der Software, der die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unterstützt“, erklärt Laura Brida, CEO und Gründerin von Eco8. „Damit können Anlagenbetreiber die erforderlichen Nachweise automatisch und transparent erstellen. Das Modul ergänzt den bereits zertifizierten Teil der Software, der Daten nach dem internationalen Standard des CO₂-Fußabdrucks – bekannt als Carbon Footprint – berechnet und damit auf die nichtfinanzielle Berichterstattung sowie die CO₂-Kompensation ausgerichtet ist.“<BR \/><BR \/>Für Eco8 eröffnet die Anerkennung neue Perspektiven am italienischen Markt. Gerade in einem Sektor, in dem Nachhaltigkeitsnachweise, CO2-Daten und Rückverfolgbarkeit immer wichtiger werden, kann eine solche Lösung einen konkreten Beitrag zur Professionalisierung der gesamten Lieferkette leisten.<BR \/><BR \/>„Unternehmen wie Eco8 verbinden technologische Innovation und nachhaltige Entwicklung“, so Stefano Dal Savio, Head of Unit Tech Transfer Green im NOI Techpark. „Im NOI unterstützen wir solche Unternehmen durch Vernetzung, technologisches Know-how und Begleitung auf dem Weg zum Markt. Dank dieser Innovation „made in Südtirol„ können Industrieunternehmen, die Maßnahmen zur Dekarbonisierung umsetzen wollen, Investitionen zum Ausgleich ihrer CO2-Bilanzen planen, nicht nur in Südtirol, sondern weit über unsere Grenzen hinaus.“