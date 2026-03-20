Denn auch dank der Bemühungen des Landes im Bereich der Innovationsförderung ist die Nachfrage nach Raum für Forschung und Innovation gestiegen. Mit der Umsetzung von Bauphase drei (des insgesamt vierten und letzten Bauloses) wird ein neues Gebäude mit Tiefgarage auf dem bestehenden Gelände in Bozen Süd verwirklicht. Dem entsprechenden Raumprogramm hat die Landesregierung am 20. März ihre Zustimmung erteilt.<BR \/><BR \/>„Der NOI Techpark in Bozen ist ein wesentlicher Partner, um unsere Innovations- und Forschungsstrategie RIS3 umsetzen zu können, da dort qualifizierter Raum für Innovation und Forschung zur Verfügung steht. Mit der Erweiterung schaffen wir somit zusätzlichen Platz, um Südtirol als innovationsfreundliches Land zu festigen“, sagt Landesrat Philipp Achammer, der den entsprechenden Beschluss in die Landesregierung eingebracht hatte. <BR \/><BR \/>Baulos 4 der Erweiterung des Technologieparks sieht den Bau eines Gebäudes vor, in dem Räume für digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet of Things oder die Weiterentwicklung des Open Data Hub geschaffen wird. Platz finden soll darin auch der Bereich Automation und Automotive mit Einsatz von Robotik, Sensorik und Smart Manufacturing. Zudem sind eine Tiefgarage, Büro- und Laborräume sowie ein Bistro vorgesehen.