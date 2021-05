Nonsberg: Auge in Auge mit Bärenfamilie

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie die Online-Ausgabe der Trentiner Tageszeitung „L' Adige“ berichtet, begegnete ein Einheimischer am Monte Peller am Nonsberg um die Mittagszeit einer ausgewachsenen Bärin sowie 2 bis 3 Bärenwelpen.Der Wanderer sei nur knapp 10 Meter von der Bärenfamilie entfernt gewesen. Wie der „L' Adige“ berichtet, habe die Bärin, überrascht von der Anwesenheit des Wanderers, eine drohende Haltung eingenommen. Die Welpen seien auf einen Baum geklettert.Der Vorfall wurde der Forstbehörde gemeldet, die Untersuchungen laufen.Immer wieder sorgen Bären im Trentino und in Südtirol für Aufsehen. Erst am Wochenende konnte Matteo Mottes vom Hotel „El Paso“ in Fai della Paganella im Trentino einen Bären filmen, wie dieser am Hotel vorbeispaziert ist.In der Nacht auf den 3. Mai hatte ein Bär am Flatscherhof oberhalb von Marling, wie berichtet , einige Ziegen und Schafe gerissen und eine Mülltonne ausgeräumt. In der Nacht darauf kehrte das Raubtier zum Hof zurück. Dabei konnte der Bär auch gefilmt werden:Im s+ Video hat sich auch der Bauer des Flatscherhofs zu den Vorfällen an seinem Hof geäußert.

