Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt und alarmierte sofort die Freiwillige Feuerwehr und die Forstbehörde, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet. Das Tier stand nach dem Zusammenstoß wieder auf und verschwand anschließend in den Wald. Bisher fehlt von dem Bären jede Spur. <h3>\r\nKontrollgang, um Bären aufzuspüren<\/h3>Über den aktuellen Zustand des Tieres ist derzeit nichts bekannt. Ein Kontrollgang mit einem Spürhund am heutigen Mittwoch lässt jedoch darauf schließen, dass sich das Tier nicht mehr im Gebiet des Unfalls aufhält.