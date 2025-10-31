Die drei polizeibekannten Männer wurden umgehend festgenommen und auf die Wache gebracht. Anschließend wurden Fahrzeuge und Wohnungen der Verdächtigen durchsucht, die sich im Val di Sole und im Raum Trient befinden.<BR \/><BR \/>Dabei stellten die Carabinieri samt Drogenspürhunden weiteres Rauschgift sicher, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet: über ein halbes Kilo Haschisch, rund 56 Gramm Kokain, sowie Bargeld und explosives Material.<BR \/><BR \/>Die drei Männer wurden ins Gefängnis überstellt und müssen sich nun in einem Schnellverfahren verantworten.