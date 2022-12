Nonsberg: Mann versucht, Ehefrau mit einem Seil zu erwürgen

Die Carabinieri aus Cles hatten die Situation bereits seit mehreren Wochen verfolgt: Der 40-Jährige hatte einigen Bekannten von seiner Absicht berichtet, sich Schusswaffen zu beschaffen und sich an der Frau „zu rächen“, die er mehrmals auch bedroht hatte. Sie hatte die Beziehung beenden wollen.Der Mann wurde mehrmals von den Carabinieri kontrolliert, das Gericht hatte ein Annäherungsverbot verhängt. Den Entscheid konnten die Carabinieri nicht einmal mitteilen, weil der Mann am selben Tag seine Frau an ihrem Arbeitsplatz aufsuchte und versuchte, sie mit einem Seil zu erwürgen.Die Schreie der Frau alarmierten andere Menschen in der Nähe, so dass der 40-jährige Mann die Flucht ergriff. Mehrere Streifen waren schnell vor Ort, spürten ihn auf und nahmen in fest. Er hatte neben dem Seil ein großes Küchenmesser, eine Flasche Salzsäure und eine Flasche Benzin, Handschellen und eine Dose Pfefferspray bei sich.