Nonsberg: Mit Pkw 100 Meter in die Tiefe gestürzt

Wie die Onlineausgabe der Tageszeitung „L'Adige“ berichtet kam ein junger Nonsberger in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus vorerst ungeklärter Ursache bei Denno von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Auto in eine Schlucht, rund 100 Meter in die Tiefe.Dem Lenker des Wagens gelang es, seinen Vater anzurufen. Mittels GPS konnte der junge Mann ausfindig gemacht werden.Wie durch ein Wunder überlebte er den Unfall und war auch immer bei Bewusstsein. Der Verletzte wurde geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Trient geflogen.Im Einsatz standen die Feuerwehren von Denno und Taio, die Bergrettung, die Sanitäter und der Trentiner Notarzthubschrauber.