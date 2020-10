Norbert Huber: Der Angler und Biker

Ein Freizeitporträt des früheren Weltklasserodlers Norbert Huber, eine Reportage über die Tanzsaison InDanza in Bozen, Trient und Rovereto sowie viele Freizeitvorschläge und Fernsehtipps finden Sie in der neuen Ausgabe des „Dolomiten-Magazins“, die am heutigen Freitag als Beilage in den „Dolomiten“ erschienen ist.