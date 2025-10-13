Die 2017 eingesetzte Herzklappe muss ausgetauscht werden. Und auch ein Leistenbruch wird behandelt. <BR \/><BR \/>„Den Umständen entsprechend geht es mir recht gut – ich lebe noch“, sagte Rier am Wochenende. Der Eingriff finde genau am Geburtstag seiner Frau Isabella statt; er hoffe auf einen guten Schutzengel. „Über meine Probleme wird viel geredet und berichtet, weil ich halt in der Öffentlichkeit stehe. Aber viele Menschen, auch immer mehr Jüngere, haben mit solchen Dingen zu kämpfen“, sagte Rier. <BR \/><BR \/>„Moralisch bin ich momentan am Boden. Normalerweise bin ich derjenige, der anderen Mut macht – aber wenn es einen selbst trifft, ist das etwas ganz anderes.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224642_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Rund 30.000 Fans waren von Freitag bis Sonntag zum 39. Kastelruther Spatzenfest auf die Tirlerwiese in Kastelruth geströmt. Damit verzeichnete Südtirols größtes Zeltfest sogar mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders emotional war für Oberspatz Norbert Rier, dass ihn sein Sohn Alexander beim Singen unterstützte. Die enge familiäre Bindung rührte nicht nur ihn, sondern auch die Tausenden Fans, die natürlich mit Verständnis reagierten, als der 65-Jährige aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit teilweise im Sitzen sang.