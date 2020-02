Nordföhn bringt rekordverdächtige Temperaturen

Nicht nur das Wochenende, sondern auch der gesamte Winter war viel zu mild im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Dezember +1,9°, Jänner +1,8° und der Februar wird sogar bei etwa +3° liegen. pic.twitter.com/o31OKpDKjt — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 23, 2020

Landesmeteorologe Dieter Peterlin vermeldet den bisher wärmsten Tag des Jahres. In Schlanders, Kollmann und Brixen kletterte das Thermometer am Montag über die 20-Grad-Marke.In Latsch wurde mit 23 Grad Celsius der Allzeit-Temperatur-Rekord für den Februar, der bei 24 Grad Celsius liegt, nur knapp verfehlt. Auch in der Nacht gab es Höchstwerte in Latsch mit 17 Grad Celsius. „Der starke Nordföhn macht das möglich“, so Peterlin.Schon am Wochenende hatte es überdurchschnittlich warme Temperaturen gegeben. Peterlin weist auf einen allgemein untypisch warmen Winter hin: „Der gesamte Winter war viel zu mild im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Im Dezember waren die Temperaturen im Schnitt 1,9 Grad und im Jänner 1,8 Grad höher. Der Februar wird sogar etwa 3 Grad über dem Durchschnitt liegen.

stol