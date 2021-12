Nordföhn sorgt für Temperaturschwankungen

„Der Nordföhn wirbelt heute die Temperaturen durcheinander. In Latsch stieg das Thermometer vor kurzem innerhalb nur einer Stunde um über 10 Grad“, schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin im Sozialen Netzwerk Twitter Samstagfrüh (7.30 Uhr).Wie auch die Nachrichtenagentur Ansa berichtet habe der die Wetterstation in Bozen für Latsch gegen 5 Uhr morgens noch – 7 Grad Celsius angezeigt, um 6 Uhr waren es bereits rund 4 Grad über Null.Der Föhn kämpfe sich weiter durch den Vinschgau Richtung Meran. Im Etschtal sei heute noch mit zweistellige Plusgraden zu rechnen, so Peterlin.

am