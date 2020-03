Nordrhein-Westfalen nimmt 10 Corona-Patienten aus Italien auf

Die italienische Luftwaffe werde die Patienten nach NRW verlegen. „Das ist ein kleiner Tropfen“, sagte Laschet, „aber wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein.“ Jedes Leben, das man retten könne, sei es wert. Zuvor hatte bereits Michael Kretschmer (CDU) angekündigt, dass Sachsen Corona-Patienten aus Italien in seinen Krankenhäusern aufnehmen will. Während Kretschmer zunächst von 6 Patienten sprach, war am Montagabend dann von 8 Patienten die Rede. Sie waren gegen 1 Uhr in der Nacht gelandet und wurden unverzüglich mit 2 Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht.

dpa