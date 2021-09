Nordspanien: Waldbrände außer Kontrolle

Feuerwehrleute versuchten am heutigen Dienstag weiter, die Brände rund 85 Kilometer von Lugo entfernt in der Provinz Galizien unter Kontrolle zu bringen, wie die Nachrichtenagentur Europa Press meldete. Auch Einheiten des Militärs sowie 5 Löschflugzeuge und ein Hubschrauber seien im Einsatz.Die Flammen hätten sich in der Gemeinde Beirán mehreren Wohngebäuden genähert, von denen eines habe geräumt werden müssen.Spanien ist dieses Jahr zwar von schweren Waldbränden wie in Griechenland, der Türkei oder Italien verschont geblieben, aber bis Mitte August registrierte das Umweltministerium landesweit fast 6000 kleinere und größere Wald-, Busch- und Graslandbrände auf einer Fläche von insgesamt 46.600 Hektar.

apa