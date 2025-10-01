Um den Jugendlichen auf seinem Motorrad aufzuhalten, errichtete eine Streife mit einem Polizeiauto eine Straßensperre, der Biker ließ sich davon aber nicht aufhalten. <BR \/><BR \/>Er raste auf die Beamten zu und umfuhr die Sperre im letzten Moment. Erst nach einem Sturz wurde er gestoppt.<h3>\r\nFührerschein an Ort und Stelle abgenommen<\/h3>Zuvor versuchte er jedoch noch zu Fuß zu flüchten, nachdem ihm ein Polizeiauto ins Motorrad gerutscht war. „Trotz massiver Gegenwehr“ wurde er schließlich festgenommen, berichtete die Polizei. <BR \/><BR \/>Dem Teenager wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, anschließend wurde er ins Spital gebracht. Dort wurde eine leichte Verletzung festgestellt, hieß es. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.