Einer Polizeistreife waren beim Überholen des Fahrzeuges entsprechende Anzeichen aufgefallen. Der Pkw wurde von der A12 abgeleitet. <BR \/><BR \/>Der 17-Jährige weigerte sich, einen Harntest abzugeben. Schließlich stellte der Amtsarzt eine erhebliche Beeinträchtigung durch Drogen fest.<BR \/><BR \/>Dem Lenker wurde die Lenkberechtigung für Mopeds bzw. Leichtmotorräder, die der Österreicher bereits besessen hatte, abgenommen. Er wird angezeigt. <BR \/><BR \/>Der Fahrlehrer, der am Beifahrersitz gesessen hatte, setzte seine Fahrt alleine fort.