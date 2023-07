Nordtirol: 19-Jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Reisebus

Der junge Mann prallte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen entgegenkommenden Reisebus aus Sachsen und wurde daraufhin über Fahrbahn und Böschung in das Bachbett der Loisach geschleudert, teilte die Polizei mit. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.Ersthelfer und ein Notarztteam hatten zuvor noch erfolglos versucht, den 19-Jährigen zu reanimieren. Indes erlitten auch der 55-jährige Busfahrer sowie die 61-jährige Reiseleiterin, beide deutsche Staatsbürger, Verletzungen.Alle weiteren 40 Businsassen wurden von der bayrischen Rettung zur Kreisverbandsstelle in Garmisch-Partenkirchen gebracht und dort ärztlich untersucht, hieß es. Dabei wurden bei 10 weiteren Businsassen leichte Verletzungen festgestellt. Die Fahrgäste wurden schließlich mit einem Ersatzbus zum ursprünglich vorgesehenen Reiseziel in Tarrenz im Bezirk Imst gefahren.Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr Lermoos, die österreichische und bayrische Rettung, die Wasserwacht Garmisch-Partenkirchen, deutsche und österreichische Polizeieinheiten sowie 2 Notarzthubschrauber. Die B187 war rund 4 Stunden lang gesperrt. Der Unfall hatte sich im Gemeindegebiet von Lermoos zwischen Ehrwald und Garmisch ereignet.